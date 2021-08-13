بأمر الكاظمي.. خلية أزمة لمراقبة وحماية أبراج الطاقة

ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، اجتماعا أمنيا طارئا بشأن استهداف أبراج الطاقة الكهربائية في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الكاظمي وجّه باستنفار القطعات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية كافة لتأمين حماية أبراج الطاقة وتعزيز أعداد القوات المكلفة بحمايتها.

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كما وجّه رئيس الوزراء العراقي بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية أبراج الطاقة، وشدد على ضرورة وضع خطط جديدة لحمايتها.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية في بيان، الخميس، استهداف برجين لنقل الطاقة في كربلاء بعبوات ناسفة.

وقال البيان إن خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت لـ"عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى تضرر برجين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء".

وأضاف البيان أن الهجوم الذي وقع في الرابعة فجرا تسبب في سقوط البرجين، وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة.

وقبلها بساعات، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تضرر 7 محولات في كركوك إثر تعرضها لعمل تخريبي إرهابي في المحافظة.

يشار إلى أن محافظات عراقية كانت شهدت مؤخراً، موجة غير مسبوقة من عمليات استهداف أبراج نقل الكهرباء بين المدن، خاصة تلك الواقعة في مناطق بعيدة وغير مأهولة بالسكان، وهو ما دعا وزارة الداخلية العراقية إلى التعاقد مع شركة صينية لشراء طائرات مسيرة من أجل حماية خطوط التيار الكهربائي.