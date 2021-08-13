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مقتل جندي تركي في شمال العراق.. وأنقرة تؤكد "تحييد 3 إرهابيين"   

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تركيا تقصف مواقع لـالعمال الكردستاني في شمال العراق
قصف تركي سابق على شمال العراق

مقتل جندي تركي في شمال العراق.. وأنقرة تؤكد "تحييد 3 إرهابيين"

الهجوم بقذائف الهاون وقع في منطقة قريبة من الحدود التركية

اسطنبول - فرانس برس

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قُتل جندي تركي، الخميس، في شمال العراق جرّاء هجوم بقذائف الهاون بحسب ما أعلنت أنقرة، ملقية باللوم في ذلك على مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان "أصيب أحد جنودنا بجروح خطرة في هجوم بقذائف الهاون شنه حزب العمال الكردستاني على إحدى قواعدنا. لقد نُقِل إلى المستشفى ولم يتسن إنقاذه".

وأضافت: "قمنا بالرد فورا. ووفقًا لمعلوماتنا الأولية، تم تحييد ثلاثة إرهابيين"، موضحة أن الهجوم وقع في منطقة قريبة من الحدود التركية.

وأطلق حزب العمال منذ 1984 تمردا داميا على الأراضي التركية أسفر عن أكثر من 40 ألف قتيل.

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وتشن القوات التركية بانتظام عمليات ضد القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وتحتج بغداد باستمرار على القصف التركي، لكن أنقرة تؤكد أنها "ستتولى أمر" حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق في حال "لم تكن بغداد قادرة على ذلك".

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