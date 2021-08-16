استهداف أبراج الطاقة في العراق.. تخريب جديد في كركوك

تكررت عمليات تخريب الطاقة في العراق مرة جديدة اليوم الإثنين، حيث تم استهداف أبراج نقل الطاقة في كركوك.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان أن خط نقل الطاقة الكهربائية بين كركوك وأربيل تعرض مساء أمس الأحد إلى عمل تخريبي إرهابي بتفجير عبوات ناسفة ما أدى إلى تضرر برجين وحدوث انقطاع في الأسلاك وخروج الخط عن الخدمة.

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كذلك، أضافت أن "إصرار العناصر الإرهابية باستهداف النقاط الحيوية في المنظومة الوطنية، دليل على محاولة قتل الحياة في هذا البلد الذي يوغل الارهاب والتخريب بأستهدافه من خلال ملف الخدمات وأولها الكهرباء".

حماية الأبراج

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجّه في 13 من الشهر الجاري باستنفار القطعات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية كافة لتأمين حماية أبراج الطاقة وتعزيز أعداد القوات المكلفة بحمايتها.

كما وجّه رئيس الوزراء العراقي بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية أبراج الطاقة، وشدد على ضرورة وضع خطط جديدة لحمايتها.

حوادث متكررة

يشار إلى أن محافظات عراقية كانت شهدت مؤخراً، موجة غير مسبوقة من عمليات استهداف أبراج نقل الكهرباء بين المدن، خاصة تلك الواقعة في مناطق بعيدة وغير مأهولة بالسكان، وهو ما دعا وزارة الداخلية العراقية إلى التعاقد مع شركة صينية لشراء طائرات مسيرة من أجل حماية خطوط التيار الكهربائي.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت في بيان، الخميس الماضي، استهداف برجين لنقل الطاقة في كربلاء بعبوات ناسفة.

وقبلها بساعات، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تضرر 7 محولات في كركوك إثر تعرضها لعمل تخريبي إرهابي في المحافظة.