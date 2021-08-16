العراق: غير معنيين بالدعوة التي وجهت إلى سوريا

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن الحكومة غير معنية بالدعوة الموجهة إلى سوريا للمشاركة بقمة دول الجوار، مبينة أن الدعوات الرسميّة ترسل برسالة رسميّة وباسم رئيس مجلس الوزراء.

وذكر بيان للوزارة، أن "بعض وسائل الإعلام، تداولت أن الحكومة العراقية قدمت دعوة للحكومة السورية، للمشاركة في اجتماع القمّة لدول الجوار والمزمع عقده بنهاية الشهر الحالي في بغداد"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

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كما أضاف البيان، أن "الحكومة العراقية تؤكد أنّها غير معنية بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسمية ترسل برسالة رسمية وباسم دولة رئيس مجلس الوزراء".

وأشارت إلى أنه "لا يحق لأي طرف آخر أن يقدم الدعوة باسم الحكومة العراقية".