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العراق.. إحباط عمل "إرهابي" ببغداد وتوقيف عناصر داعشية بديالى

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Iraqi security forces stand guard with their military vehicle outside the Turkish embassy in Baghdad December 8, 2015. (File photo: Reuters)
من القوات العراقية

العراق.. إحباط عمل "إرهابي" ببغداد وتوقيف عناصر داعشية بديالى

خلية الإعلام الأمني العراقية تعلن القبض على خلية لداعش مسؤولة عن استهداف أبراج الطاقة في محافظة ديالى

العربية.نت

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط ما وصفتها بأنها "محاولة إرهابية" كانت تستهدف تجمعات للمواطنين في العاصمة بغداد، كما أعلنت القبض على خلية لداعش مسؤولة عن استهداف أبراج الطاقة في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان إن مفارز الاستخبارات لاحظت "شخصا ملثما يستقل دراجة نارية تثير تصرفاته الشكوك والريبة، حيث تمت ملاحقته"، وهو ما أجبره على إلقاء ما كان معه من أسلحة ومواد متفجرة قبل أن يلوذ بالفرار في منطقة الوشاش ضمن قاطع الكرخ.

وذكرت الخلية في بيان آخر أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على 3من عناصر تنظيم داعش نفذوا هجمات على أبراج نقل الطاقة في ديالى.

وأوضحت أن الاستخبارات حددت موقع أحد المنفذين للهجمات وألقت القبض عليه، حيث اعترف بتفجير الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية في قضاء العظيم بالاشتراك مع عنصرين آخرين تم القبض عليهما أيضا.

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وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني أنه بإشراف وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة واستطلاع ميداني مكثف، نفذت طائرات F-16 العراقية ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن الحدود الفاصلة بين المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وعمليات صلاح الدين.

وأضافت أن الضربة استهدفت وكرين لعناصر عصابات داعش الإرهابية، حيث تم تدميرهما بالكامل.

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