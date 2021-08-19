عبوة في كربلاء.. أبراج الطاقة بالعراق تحت نار المخربين

فيما يعاني العراق من أزمة في الكهرباء، استعرت خلال الأشهر الماضية، استهدفت مرة جديدة، أبراج الطاقة في البلاد، بحسب ما أعلنت وزارة الكهرباء اليوم الخميس.

وأعلنت في بيان أن خطوط نقل الطاقة الكهربائية في مدينة كربلاء، تعرضت يوم أمس الأربعاء إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى تضرر أحد الأبراج.

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تكرار الهجمات

فقد استهدف الهجوم ليلا برج خطي شمال كربلاء وشرقها، ما أدى إلى تقطع 2 من أرجله دون سقوطه.

كما اعتبرت الوزارة أن تكرار الهجمات على ذات الخط الناقل وبعد أسبوع واحد من الاعتداء السابق يعبر عن حقد المخربين، مشددة على تكثيف الجهد الأمني من أجل صد مثل تلك الهجمات المتكررة.

يذكر أنه منذ بداية الصيف الحالي، شهدت عدة مدن عراقية احتجاجات ضد انقطاع الكهرباء، لاسيما في محافظة البصرة الغنية بالنفط.

وقد انطلقت شعلة الغضب هذه بعد أن تفاقمت أزمة الكهرباء، إثر إيقاف إيران إمدادها الحيوي من الكهرباء، وسط ارتفاع في درجات الحرارة.

إلى ذلك، أتت الاستهدافات المتكررة لأبراج الطاقة لتزيد الطين بلة، بعد أن شهدت عدة مناطق في البلاد خلال الأشهر الماضية عمليات تخريب عدة طالت أبراج الطاقة.

ودفعت تلك الهجمات وزارة الداخلية إلى التعاقد مع شركة صينية لشراء طائرات مسيرة من أجل حماية خطوط التيار الكهربائي.

فيما أعلن المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي الشهر الماضي (يوليو) أن التنظيمات الإرهابية استهدفت أكثر من 45 برجا للطاقة.