حريق داخل جامعة بغداد.. والأسباب غامضة

اندلع حريق اليوم الجمعة داخل جامعة بغداد، فيما لم تعرف بعد أسبابه، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، أن الحريق وقع داخل كلية التربية الرياضية في الجامعة بمنطقة الجادرية في العاصمة العراقية.

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كما أكدت في بيان أن "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات إخماد النيران في الوقت الحالي، دون أن تشير إلى أي تفاصيل أخرى.

سلسلة حرائق

يأتي هذا الحادث بعد أيام على حريق كبير طال مخزنا للمواد البلاستيكية بمنطقة الوزيرية في بغداد أيضا، يقع قرب معمل للبطاريات. إلا أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماده ومنعه من الانتشار.

والشهر الماضي أيضا، أعلنت وزارة الداخلية اندلاع حريق في مبنى مستشفى مدينة الطب وسط العاصمة.

كما اندلع في يوليو أيضا حريق مروع في أحد المستشفيات بمحافظة ذي قار، مخلفاً أكثر من100 قتيل حتى اللحظة، وما يقارب 70 جريحاً.

ولعل الحريق الأفظع الذي وقع في البلاد، كان في أبريل الماضي، حيث طال مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة، وأوقع مئات القتلى والمصابين.