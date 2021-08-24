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استهداف رتل ينقل معدات عسكرية للقوات العراقية

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الرتل العسكري (واع)
الرتل العسكري (واع)

استهداف رتل ينقل معدات عسكرية للقوات العراقية

دبي – العربية.نت

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رغم الاستنفار الأمني وانطلاق حملات ضد خلايا وفلول التنظيمات الإرهابية في العراق، استهدفت عبوة ناسفة رتلاً ينقل معدات للقوات العراقية في السماوة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، أن الرتل كان ينقل معدات للقوات الأمنية العراقية بواسطة شركات نقل عراقية وسائقين عراقيين.

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وأدى الانفجار الذي وقع في منطقة مسيعيدة التابعة لناحية النجمي بين السماوة والديوانية، إلى أضرار بإحدى المركبات، فيما استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

يشار إلى حوادث عدة شبيهة استهدفت سابقاً قوات التحالف في البلاد، حيث استهدفت عبوة ناسفة، في أبريل، رتلاً لوجيستيا للتحالف الدولي لمحاربة داعش، في مدينة الرمادي العراقية.

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