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سقوط صواريخ في منطقة حدودية من العراق.. والكويت: حدودنا آمنة

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A picture taken during the visit of Iraqi prime minister to the southern city of Basra shows the Safwan border crossing with Kuwait, on July 15, 2020.
منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت (أرشيفية)
ميليشيات العراق

سقوط صواريخ في منطقة حدودية من العراق.. والكويت: حدودنا آمنة

3 صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة أميركية في منفذ جريشان في ناحية سفوان في البصرة

دبي – العربية.نت

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أفاد مصدر أمني عراقي ليل الجمعة-السبت بأن ثلاثة صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت بالقرب من المنطقة الحدودية الصحراوية مع الكويت، وتحديداً في منطقة الرفعية التابعة لقضاء سفوان، بينما أكدت رئاسة الأركان الكويتية أن أي منها لم يسقط في الكويت.

وأشار المصدر العراقي إلى سماع دوي انفجارات ضمن ناحية سفوان بمحافظة البصرة حيث يقع هذا المنفذ.

وأكد المصدر أن محيط القاعدة العسكرية الأميركية في منفذ جريشان الحدودي مع الكويت استُهدف بصاروخين.

وأضاف المصدر أن صاروخاً ثالثاً تجاوز القاعدة العسكرية الأميركية في منفذ جريشان. من جهتها، نفت رئاسة الأركان الكويتية "ما تم تداوله بشأن تجاوز 3 صواريخ الحدود مع العراق".

وشددت رئاسة الأركان الكويتية على أن "الحدود الكويتية مستقرة وآمنة".

منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت (أرشيفية)
منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت (أرشيفية)

وكانت مديرية شرطة الطاقة في العراق قد أعلنت في يوليو الماضي عن العثور على صواريخ معدة للإطلاق بالقرب من محطة كهربائية في محافظة البصرة.

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ويشهد العراق هجمات متكررة ضد السفارة والقواعد التي تأوي قوات أميركية. وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وإثر الهجمات الصاروخية انسحبت القوات الأميركية من عدة مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق، في إطار إعادة التموضع.

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