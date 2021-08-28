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بمشاركة عربية ودولية.. العراق يستعد لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

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جانب من وصول الرئيس ماكرون إلى بغداد والكاظمي في استقباله
العراق والكاظمي

بمشاركة عربية ودولية.. العراق يستعد لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

يشارك في المؤتمر زعماء، أبرزهم الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني والرئيس المصري، ورئيسا وزراء الإمارات والكويت ووزراء خارجية

دبي - قناة العربية

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تستعد العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، لاستضافة مؤتمر للتعاون والشراكة بمشاركة عربية ودولية.

ويشارك في المؤتمر زعماء، أبرزهم الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني والرئيس المصري، ورئيسا وزراء الإمارات والكويت ووزراء خارجية.

ومن المتوقع أن يبحث المؤتمر مجموعة من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

ويسعى العراق عبر المؤتمر، إلى التأكيد على إعادة دوره السياسي في المنطقة، وتشير مصادر بأن المجتمعين سيؤكدون على دعم الحكومة العراقية ومكافحة الإرهاب.

جانب من وصول الرئيس ماكرون إلى بغداد والكاظمي في استقباله
جانب من وصول الرئيس ماكرون إلى بغداد والكاظمي في استقباله

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل، الجمعة، إلى العاصمة العراقية للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في مقدمة مستقبلي الرئيس الفرنسي.

كما من المتوقع أن يزور ماكرون مدينة أربيل، يوم الأحد، ومحافظةَ نينوى التي تعرضت لدمار كبير من قبل داعش. وهي ثاني زيارة للرئيس الفرنسي إلى العراق خلال أقل من عام.

ويرجّح أن تتمحور المحادثات حول التطورات المتسارعة في أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على البلاد، وبروز تنظيم داعش الذي تبنى الخميس اعتداء على مطار كابل، ما يعزّز المخاوف من تصاعد نفوذه مجددا، بعد أن تمّ دحره في العراق في 2017 وفي سوريا في 2018 بدعم من تحالف دولي بقيادة أميركية.

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وفيما يلوح انتهاء "المهمة القتالية" للولايات المتحدة التي تحتفظ بنحو 2500 عسكري في العراق، في الأفق، مع تحوّل مهمتهم إلى استشارية فقط بحلول نهاية العام، لا تزال بغداد تواجه عدداً من التحديات الأمنية.

فلا يزال تنظيم داعش قادراً على شنّ هجمات ولو بشكل محدود، رغم مرور أربع سنوات على هزيمته، من خلال خلايا لا تزال منتشرة في مناطق نائية وصحراوية.

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