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العراق.. مقتل قياديين داعشيين واعتقال ثالث في ديالى

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عناصر من قوات الأمن العراقية 3
عناصر من قوات الأمن العراقية

العراق.. مقتل قياديين داعشيين واعتقال ثالث في ديالى

دبي - العربية.نت

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أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق مساء الأحد بأن وكالة الاستخبارات قتلت اثنين من قادة داعش واعتقلت ثالثا شمال شرقي محافظة ديالى.

وأضافت في بيان أن "وكالة الاستخبارات نفذت عمليات تطهير لأوكار داعش في مناط جف عائشة ووادي الشاي وقتلت اثنين من قادة داعش وألقت القبض على أحد القيادات المهمة والمسؤول عن الدعم اللوجستي في هذه المناطق، كما ضبطت أسلحة ومعدات".

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كما أكدت أن "العمليات مستمرة لتطهير باقي المناطق".

كانت الخلية أعلنت يوم الأربعاء، عن إحباط ما وصفتها بأنها "محاولة إرهابية" كانت تستهدف تجمعات للمواطنين في العاصمة بغداد، كما أعلنت القبض على خلية لداعش مسؤولة عن استهداف أبراج الطاقة في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان -حينها- إن مفارز الاستخبارات لاحظت "شخصا ملثما يستقل دراجة نارية تثير تصرفاته الشكوك والريبة، حيث تمت ملاحقته"، وهو ما أجبره على إلقاء ما كان معه من أسلحة ومواد متفجرة قبل أن يلوذ بالفرار في منطقة الوشاش ضمن قاطع الكرخ.

وذكرت الخلية في بيان آخر أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على 3من عناصر تنظيم داعش نفذوا هجمات على أبراج نقل الطاقة في ديالى.

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