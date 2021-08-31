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العراق يطلق عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا

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قوات عراقية نقلا عن الوكالة الرسمية
العراق والكاظمي

العراق يطلق عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا

قوات حرس الحدود العراقية تبدأ عملية أمنية من 3 محاور بمثلث مناطق الوليد

العربية.نت

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أطلقت قوات حرس الحدود العراقية عملية أمنية، الثلاثاء، من 3 محاور على الشريط الحدودي مع سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن قيادة قوات حرس الحدود بدأت عملية أمنية من ثلاثة محاور في الشريط الحدودي مع سوريا.

ونقلت الوكالة عن قائد قوات حرس الحدود، حامد الحسيني، قوله إن العملية تشمل الشريط الحدودي العراقي السوري بمثلث مناطق الوليد.

القوات العراقية نقلا عن الوكالة الرسمية
القوات العراقية نقلا عن الوكالة الرسمية

وأضاف الحسيني أن ثلاثة تشكيلات عسكرية شاركت بالعملية وهي قيادة قوات الحدود والحشد الشعبي والجيش العراقي بإسناد من طيران الجيش.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أفادت مساء الأحد بأن وكالة الاستخبارات قتلت اثنين من قادة داعش واعتقلت ثالثا شمال شرقي محافظة ديالى.

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وأضافت في بيان أن "وكالة الاستخبارات نفذت عمليات تطهير لأوكار داعش في مناطق عائشة ووادي الشاي وقتلت اثنين من قادة داعش وألقت القبض على أحد القيادات المهمة والمسؤول عن الدعم اللوجستي في هذه المناطق، كما ضبطت أسلحة ومعدات".

كما أكدت أن "العمليات مستمرة لتطهير باقي المناطق".

كانت الخلية أعلنت يوم الأربعاء، عن إحباط ما وصفتها بأنها "محاولة إرهابية"، كانت تستهدف تجمعات للمواطنين في العاصمة بغداد، كما أعلنت القبض على خلية لداعش مسؤولة عن استهداف أبراج الطاقة في محافظة ديالى.

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