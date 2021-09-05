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العراق.. مقتل 5 من عناصر الشرطة بهجوم مسلح في كركوك

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الشرطة العراقية

العراق.. مقتل 5 من عناصر الشرطة بهجوم مسلح في كركوك

دبي - العربية.نت

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أفاد مصدر أمني، فجر الأحد، بمقتل خمسة عناصر من الشرطة العراقية بهجوم مسلح في محافظة كركوك.وفق ما أوردت "السومرية نيوز".

إلى هذا، قال المصدر إن "هناك هجوماً مسلحاً وقع مساء السبت على قوات الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بكركوك". مضيفا أن الحصيلة الأولية للهجوم 5 قتلى من الشرطة الاتحادية.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ويوم الثلاثاء الماضي، أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل شرطي في هجوم مسلح أيضا بمحافظة كركوك.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر قولها إن تنظيم داعش شن هجوما على نقطة تفتيش تابعة للفوج الأول بالشرطة الاتحادية في أطراف قرية الدب ب‍كركوك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة؛ ما أسفر عن مقتل عريف بالشرطة.

وكانت قد أعلنت الشرطة العراقية عن العثور على عبوات ناسفة ومقذوفات طائرة مسيرة في قاطع عمليات كركوك.

كما ذكرت في بيان أن "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية، بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت عملية استباقية لتفتيش عدد من القرى ضمن قاطع المسؤولية بناحية الرياض في كركوك، أسفرت عن العثور على 8 عبوات ناسفة، و3 مقذوف طائرة مسيرة".

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