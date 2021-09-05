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مقتل 13 عنصراً من الشرطة العراقية بهجوم لداعش قرب كركوك

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داعش في كركوك - أرشيفية

مقتل 13 عنصراً من الشرطة العراقية بهجوم لداعش قرب كركوك

خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان مقتضب على تويتر: الاشتباكات وقعت في قاطع ناحية الرشاد بالمحافظة

العربية.نت، وكالات

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأحد مقتل وإصابة عدد من قوات الشرطة الاتحادية بعد اشتباكها مع عناصر من تنظيم داعش في محافظة كركوك. وقالت الخلية في بيان مقتضب على "تويتر" إن الاشتباكات وقعت في قاطع ناحية الرشاد بالمحافظة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

فيما أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بارتفاع حصيلة هجوم تنظيم داعش على الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك إلى 12 ضحية.

وقال المصدر لوسائل إعلام عراقية محلية إن "هجوم عناصر داعش على اللواء 19 الفوج 2 في الشرطة الاتحادية في قرية "تل سطيح" التابعة لناحية الرشاد في كركوك ارتفع إلى 12 ضحية"، مشيرا إلى إصابة ثلاثة عناصر آخرين.

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وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز" إن عناصر تنظيم داعش هاجموا اللواء 19 الفوج 2 في الشرطة الاتحادية في قرية "تل سطيح" التابعة لناحية الرشاد في كركوك.

ووفقا للمصدر فإن سبعة عناصر من قوات الشرطة الاتحادية سقطوا ضحايا بينما أُصيب آخرون بجروح جراء الهجوم.

وأشار المصدر إلى أن الطريق المؤدي إلى القرية المذكورة مفخخ بالكامل و لا تستطيع قوات الإسناد الأرضي الوصول.

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