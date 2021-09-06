وزير خارجية العراق: أمننا مترابط مع الأمن الأوروبي

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إن أمن بلاده مترابط مع الأمن الأوروبي، مشيرا إلى أن الأوروبيين شاركوا في دعم العراق في حربه ضد تنظيم داعش.

وأضاف حسين في مؤتمر صحافي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بثه التلفزيون العراقي، أن الجانبين ناقشا مجمل القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية بين العراق والاتحاد الأوروبي والهجرة.

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وأشار الوزير إلى أنه ناقش مع بوريل أيضا الانتخابات العراقية الوشيكة وبناء الأسس الديمقراطية، قائلا إن بغداد لمست "دعما قويا" من الاتحاد الأوروبي لإجراء الانتخابات في موعدها.

من جانبه، قال بوريل خلال المؤتمر إن العراق "القوي" سيكون له تأثير كبير في المنطقة، مشددا على أنه لا يوجد مكان "للإرهاب" في البلاد.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بنشر المراقبين الدوليين في الانتخابات المقبلة في العراق، مؤكدا على أن الانتخابات خطوة مهمة لمسيرة البلاد القادمة.