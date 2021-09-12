العراق: القبض على 21 متسللا قرب الحدود مع سوريا

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، القبض على 21 متسللا، والعثور على 6 بنادق آلية و5 آلاف صاعق تفجير، قرب الحدود مع سوريا.

إلى هذا، ذكر بيان للخلية أن "قوة مشتركة من الفوج الأول باللواء 71 في الفرقة 15 ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنوا من إلقاء القبض 21 متسللا قرب الحدود السورية".

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وأضاف أن "العملية أسفرت عن العثور على 6 بنادق من نوع كلاشينكوف و5000 صاعق تفجير".

كما أضاف أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تم القبض عليهم، والتعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات".

عملية أمنية على الشريط الحدودي

كانت السلطات العراقية أعلنت أواخر أغسطس الماضي عن إطلاق عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا، بمشاركة الجيش العراقي وقوات الحدود وميليشيا الحشد الشعبي.

وشملت العملية الشريط الحدودي ضمن مثلث مناطق الوليد، المعروفة باسم "مثلث الموت"، وهي المناطق التي تنشط فيها جيوب تنظيم داعش، وتقع بين محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى العراقية.

وتحبط القوات الأمنية العراقية، بين حين وآخر، محاولات تسلل أشخاص من سوريا إلى العراق وهم يحملون الجنسية السورية.