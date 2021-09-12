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العراق.. قصف صاروخي على قاعدة التحالف في مطار أربيل

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قصف على مطار أربيل
قصف على مطار أربيل

العراق.. قصف صاروخي على قاعدة التحالف في مطار أربيل

أطلقت القنصلية الأميركية في أربيل صافرات الإنذار إثر القصف

دبي - قناة العربية

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دوي انفجارات، ليل السبت، في مدينة أربيل، عاصمة كردستان، قرب المطار في شمال العراق. وأطلقت القنصلية الأميركية في أربيل صافرات الإنذار.

وأكدت مصادر كردية استهداف قاعدة التحالف الدولي في مطار أربيل بقصف صاروخي، وسقوط الصواريخ خارج المطار.

من مطار أربيل (أرشيفية- فرانس برس)
من مطار أربيل (أرشيفية- فرانس برس)

وتحدثت وكالة الأنباء العراقية عن سقوط عدد من الصواريخ في محيط مطار أربيل، وقاتلت إن انفجارات أربيل وقعت بالقرب من المنطقة الواقعة بين المطار والقنصلية الأميركية.

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وذكر مصدر أمني أن الهجوم وقع بعدة طائرات مسيرة متفجرة.

وتعرض مطار أربيل لهجمات متكررة تركزت قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي داخل المطار، والهجمات شنها على الأغلب مسلحو فصائل عراقية مرتبط بإيران.

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