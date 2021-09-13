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العراق.. ضبط أكبر عملية سرقة رواتب في الأنبار

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مدير عام دائرة ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية

العراق.. ضبط أكبر عملية سرقة رواتب في الأنبار

دبي - العربية.نت

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أعلن العراق، أمس الأحد، عن ضبط أكبر عملية لسرقة رواتب ذوي القتلى والمتضررين من العمليات الإرهابية في الأنبار.

وقال مدير عام دائرة ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، طارق المندلاوي، إنه تم الكشف عن أكبر عملية تزوير وسرقة "اليوزرات" الخاصة بمعاملات القتلى والمصابين والمتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بقضاء الفلوجة في محافظة الأنبار.

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كما أوضح المندلاوي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه تم ضبط ‏‏المبرزات الجرمية والتي كانت ترفع من خلالها المعاملات بالنظام الإلكتروني (الباركود) إلى هيئة التقاعد الوطنية من مكان مجهول لغرض تسلم الرواتب ‏والفروقات دفعة واحدة في الشهر التاسع وهي أسماء وهمية من عوائل خارج البلد "بالتعاون مع مافيات الفساد".

ولفت إلى أن المبلغ الذي تم ضبطه يقدر بنحو 30 مليار دينار عراقي.

إلى ذلك دعا المندلاوي وزارة الاتصالات بالتعاون مع الأجهزة الاستخبارية لمتابعة هذه المواقع الإلكترونية الوهمية وإغلاقها ‏وتقديم المعنيين إلى العدالة ‏لينالوا جزاءهم.

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