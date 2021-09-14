قصف ضد ميليشيات قرب الحدود العراقية السورية.. وأميركا تنفي

أفادت مصادر أمنية، ليل الثلاثاء، عن أنباء عن قصف أميركي لمواقع ميليشيات قرب الحدود العراقية السورية.

وفي وقت لاحق، نفى الاميركيون أي علاقة لهم بالقصف على الحدود السورية العراقية.

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وقال المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة داعش في العراق وسوريا: لم نشن أي غارات جوية في البوكمال الثلاثاء.

وذكرت مصادر العربية إن القصف استهدف أحد المقار التابعة للميليشيات المتواجدة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وتحدثت مصادر مقربة من الميليشيات الايرانية عن قصف جوي أميركي بطائرات إف 15.

وأشارت أنباء إلى تدمير آليتين عسكريتين من جراء القصف الجوي.

وتحدثت وكالة "بغداد اليوم" عن 4 ضربات جوية استهدفت سيارتين للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية.

ونقلت وكالة يونيوز للأخبار الموالية لإيران عن مصادر أن طائرات مسيرة قصفت هدفا في محيط معبر البوكمال جنوب شرق دير الزور.

وأشار المرصد السوري إلى "طائرات مجهولة تستهدف البوابة الحدودية العسكرية الخاصة بالميليشيات الإيرانية على الحدود السورية العراقية في البوكمال".

وأفاد تلفزيون كردستان 24 أن "القصف الجوي مجهول المصدر، وقع قرب بلدة القائم المتاخمة لمنطقة البوكمال على الجانب الآخر من سوريا".