الرئيس العراقي: الصراع في المنطقة يهدد بعودة الإرهاب

حذر الرئيس العراقي برهم صالح الخميس في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن الانشغال بالصراع في المنطقة "سيخلق فرصة لعودة الإرهاب وتنظيماته".

وأكد أن بلاده نجحت في تحرير مدنها من "دنس داعش وحماية العالم من جرائمه" بدعم التحالف الدولي والدول الجارة، قائلا: "لا خيار لنا إلا بالتعاون".

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وأضاف أن "مكافحة الفساد تمثل للعراق اليوم معركة وطنية وترتكز على الحد من منابع الفساد والعمل على استرداد ما تم نهبه"، داعيا إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموالِ المنهوبة.

وقال إن الانتخابات المبكرة مصيرية وستكون لها تبعات على العراق والمنطقة.

وتطرق إلى الملف السوري، حيث حذر من أن استمرار الأزمة السورية وتداعياتها الإنسانية بات "غير مقبول"، مشيرا إلى أن "بؤرا خطيرة للإرهاب" تنشأ على ديمومة هذه الأزمة وتهدد سوريا والعراق وكل المنطقة.

وفي الشأن اليمني، ذكر أن استمرار الحرب هناك وتداعياتها الأمنية والإنسانية مبعث قلق يستدعي التوصل لحل يحقق الأمن والسلامة لليمن ولدول المنطقة.