.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الرئيس العراقي: الصراع في المنطقة يهدد بعودة الإرهاب

  • الخط
برهم صالح
برهم صالح
العراق والكاظمي

الرئيس العراقي: الصراع في المنطقة يهدد بعودة الإرهاب

قال صالح إن "مكافحة الفساد تمثل للعراق اليوم معركة وطنية"

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

حذر الرئيس العراقي برهم صالح الخميس في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن الانشغال بالصراع في المنطقة "سيخلق فرصة لعودة الإرهاب وتنظيماته".

وأكد أن بلاده نجحت في تحرير مدنها من "دنس داعش وحماية العالم من جرائمه" بدعم التحالف الدولي والدول الجارة، قائلا: "لا خيار لنا إلا بالتعاون".

وأضاف أن "مكافحة الفساد تمثل للعراق اليوم معركة وطنية وترتكز على الحد من منابع الفساد والعمل على استرداد ما تم نهبه"، داعيا إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموالِ المنهوبة.

وقال إن الانتخابات المبكرة مصيرية وستكون لها تبعات على العراق والمنطقة.

الجيش الأميركي ينفي وقوع إطلاق نار بقاعدة عسكرية: كان تدريباً أميركا الجيش الأميركي ينفي وقوع إطلاق نار بقاعدة عسكرية: كان تدريباً

وتطرق إلى الملف السوري، حيث حذر من أن استمرار الأزمة السورية وتداعياتها الإنسانية بات "غير مقبول"، مشيرا إلى أن "بؤرا خطيرة للإرهاب" تنشأ على ديمومة هذه الأزمة وتهدد سوريا والعراق وكل المنطقة.

وفي الشأن اليمني، ذكر أن استمرار الحرب هناك وتداعياتها الأمنية والإنسانية مبعث قلق يستدعي التوصل لحل يحقق الأمن والسلامة لليمن ولدول المنطقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ترشيح منة شلبي لجائزة ترشيح منة شلبي لجائزة "إيمي"
خبراء: العالم كله خبراء: العالم كله "قد" يصاب بـكورونا بالأشهر المقبلة
الأكثر قراءة
أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب
علماء صينيون يفجرون مفاجأة حول أول انتشار لفيروس كورونا! علماء صينيون يفجرون مفاجأة حول أول انتشار لفيروس كورونا!
خبراء: العالم كله خبراء: العالم كله "قد" يصاب بـكورونا بالأشهر المقبلة
الكويت تمنع تجديد إذن العمل إلا بعد إثبات هذا الأمر الكويت تمنع تجديد إذن العمل إلا بعد إثبات هذا الأمر
عالم فيروسات: هذه الفئة ليست معرضة للإصابة بكورونا عالم فيروسات: هذه الفئة ليست معرضة للإصابة بكورونا
إيلون ماسك يغرّد من جديد.. وهذه العملة المشفرة ترتفع 12% إيلون ماسك يغرّد من جديد.. وهذه العملة المشفرة ترتفع 12%
قبل أن تذهب
ما خطط إسرائيل لو فشلت التفاوض مع إيران؟
ما خطط إسرائيل لو فشلت التفاوض مع إيران؟
اكتشف المزيد