شاهد.. إيرانيون يحاولون اقتحام معبر الشلامجة الحدودي مع العراق

يحاول زوار إيرانيون اقتحام نقطة الشلامجة الحدودية بين ايران والعراق، في ظل عدم سماح العراق لدخول من ليس لديهم تأشيرات.

ومنفذ الشلامجة هو منفذ حدودي بري للعراق مع إيران ويقع شرق محافظة البصرة ويبعد عن مركز مدينة البصرة حوالي 30 كم. حيث تدخل المئات من الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع إلى البصرة يوميا عبر هذا المنفذ إضافة إلى الزوار الإيرانيين القادمين لزيارة العتبات المقدسة في العراق.