إحباط محاولة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى العراق

أفادت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، بإحباط عملية تهريب مواد متفجرة من سوريا للعراق. وذكرت الخلية، في بيان، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت القوات الأمنية في الفرقة الخامسة عشرة بالجيش من منع محاولة لإدخال ١٨ كيسا زنة ٥٠٠ كغم مملوءة بمادة TNT".

وأضافت، أنه "تمت عملية ضبط هذه المواد بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة بواسطة الكاميرات الحرارية، إذ جرى رصد مجموعة من الأشخاص يستقلون عجلة وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية عن طريق قرية (نعيم) المحاذية للشريط الحدودي".

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وتابعت أنهم "قاموا بإفراغ الأكياس هناك، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

وفي سياق آخر، ذكرت الخلية أن "قوة من الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية تمكنت من قتل أحد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية، وذلك بعد أن قامت بإطلاق النار على مجموعة مكونة من ثلاثة عناصر وهم يحاولون فتح أحد المحال على الشارع العام في منطقة القادرية بناحية مكيشيفة"، موضحة أن "هذه العملية جاءت بعد الاشتباك مع هذه العصابة ،وما زال البحث جارياً عن العنصرين الإرهابيين، فيما تم العثور على جثة العنصر الثالث".

وأشارت إلى أن "العملية أسفرت عن إصابة طفيفة لأحد منتسبي الشرطة الاتحادية".