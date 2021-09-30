لتأمين الانتخابات.. العراق ينعزل عن العالم ليومين

ينعزل العراق لمدة يومين عن العالم الخارجي بالتزامن مع يوم الاقتراع في الانتخابات الشهر المقبل، وفق الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها.

فقد أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق عن توجيهات جديدة تتعلق بيوم الاقتراع تخص المطارات والمنافذ.

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وقال الناطق باسم اللجنة العميد غالب العطية إنه سيتم تحديد الحركة بين المحافظات وإغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية من التاسع من أكتوبر إلى صباح 11 من الشهر نفسه.

كذلك، أوضح أن تلك الإجراءات جاءت لتأمين الحماية الكاملة للعملية الانتخابية، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

منع الدراجات النارية

ولفت إلى أنه تم منع حركة الدراجات النارية داخل المدن وإتاحة الحركة لبقية المركبات من أجل تسهيل تنقل الناخبين من منازلهم إلى المراكز الانتخابية.

كما أكد أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم المساعدة لهم للوصول إلى المراكز الانتخابية.

وقال إن اللجنة الأمنية للانتخابات أصدرت توجيهات وأوامر إلى اللجان الفرعية في المحافظات كافة.

كما أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات جاهزيتها ليوم الاقتراع في العاشر من أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنها قامت بمراجعة شاملة للتحديات والمخاطر الأمنية المحتملة ووضعت الحلول المناسبة لها.

يذكر أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية يوم الأحد الموافق العاشر من أكتوبر، حيث أعلنت الحكومة والمفوضية استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية والأمنية لذلك.