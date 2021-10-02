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"العصائب" تتهم جهات دولية مسبقاً بتزوير انتخابات العراق

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قيس الخزعلي

"العصائب" تتهم جهات دولية مسبقاً بتزوير انتخابات العراق

قيس الخزعلي اعتبر أن الانتخابات لن تغير الخارطة السياسية

دبي - العربية.نت

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اتهم زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، جهات دولية مسبقاً بتزوير الانتخابات العراقية.

واعتبر الخزعلي، السبت، أن الانتخابات لن تغير الخارطة السياسية.

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الكاظمي والقوات الأمنية

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كان أصدر في وقت سابق السبت توجيهات للقوات الأمنية حول الانتخابات التي ستعقد في العاشر من الشهر الحالي.

وأكد الكاظمي رفض أي تأثير على الجنود خلال عملية الاقتراع، فضلاً عن منع غلق أي طريق يوم الانتخابات بقصد التأثير على الناخبين لصالح حزب سياسي.

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي

كما أوضح أن على القوات الأمنية تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين.

المحاسبة على الاستغلال

إلى ذلك شدد على رفض استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، مشيراً إلى أنه ستتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال، مؤكداً على ضرورة التزام القوات بالحيادية الكاملة.

جاءت تعليمات الكاظمي السبت خلال اجتماع موسع عقده مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات.

أكثر من 3200 مرشح

يشار إلى أن الانتخابات ستجري بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، بحيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة دعت في وقت سابق نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة، التي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ329 مقعداً هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25 بالمئة منها للنساء.

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