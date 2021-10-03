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انفجار سيارة مفخخة في محافظة الأنبار غربي العراق

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السيارة المفخخة
ميليشيات العراق

انفجار سيارة مفخخة في محافظة الأنبار غربي العراق

ذكرت المصادر المحلية العراقية أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدفت مقراً تابعاً لشرطة المحافظة

العربية.نت، وكالات

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أفادت وسائل إعلام محلية عراقية، اليوم الأحد، بأن سيارة مفخخة انفجرت في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت المصادر المحلية أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدفت مقرا تابعا لشرطة المحافظة.

وأضافت أن القوات الأمنية في المحافظة تصدت للسيارة وقتلت سائقها.

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يأتي ذلك فيما كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تفاصيل انفجار عجلة مفخخة في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت القوات الأمنية في محافظة الأنبار من محاصرة عجلة يقودها إرهابي انتحاري في شارع 100 الخدمي في مدينة الرمادي".

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية قامت بإطلاق النار عليه مما دفع هذا الإرهابي لتفجير نفسه داخل العجلة، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية".

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