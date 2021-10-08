.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عسكريو العراق يدلون بأصواتهم بالانتخابات البرلمانية

  • الخط
من عملية تصويت العسكريين بالعراق
من التصويت الخاص بالعراق
العراق والكاظمي

عسكريو العراق يدلون بأصواتهم بالانتخابات البرلمانية

البعثة الأممية تدعو لتوفير بيئة خالية من "الترهيب والتهديد" في الانتخابات البرلمانية بالعراق

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انطلقت، اليوم الجمعة، في العراق عمليات التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية، وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، يوم الأحد القادم، وفقاً لما أعلنه الناطق العام باسم القوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، فيما دعت البعثة الأممية لتوفير بيئة خالية من "الترهيب والتهديد" في الانتخابات البرلمانية بالعراق.

من عملية تصويت العسكريين بالعراق
  • من عملية تصويت العسكريين بالعراق
  • من التصويت الخاص بالعراق
2 صور
من عملية تصويت العسكريين بالعراق
من عملية تصويت العسكريين بالعراق
من التصويت الخاص بالعراق
من التصويت الخاص بالعراق

رسول أوضح في بيان له أن "عملية تنقل وذهاب منتسبي القوات الأمنية إلى مراكز التصويت ستكون على شكل دفعات، كما أكد أن القوات المسلحة خططت لتأمين الانتخابات في المناطق التي وصفها بـ"الرخوة" ومواقع "الصراع" من خلال توجيه القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة بتأمين تلك المناطق.

من العراق
من العراق

وكشفت سلطة الطيران المدني العراقي، أن مطارات العراق بما فيها إقليم كردستان ستغلق في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد عشية الاقتراع.

وأبلغت السلطات العراقية جميع النواقل الوطنية وشركات الطيران بهذا التوجيه على أن يتم استئناف فتح المطارات في السادسة من صباح الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يكون تصويت الناخبين العسكريين في 595 مركزاً انتخابياً تضم 2548 محطة انتخابية موزعة بين محافظات العراق كافة.

يأتي ذلك فيما دعت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لمنح الثقة للعراقيين للتصويت في الانتخابات النيابية، مطالبة بتوفير بيئة خالية من "الضغط والترهيب والتهديد".

وقبل يومين من انطلاق عملية التصويت لاختيار أعضاء البرلمان المقبل، طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق مختلف الأطراف في البلاد "باحترام حرية كل عراقي في التصويت للمرشحين الذين يختارهم".

برلمان العراق ينهي دورته.. والكاظمي يدعو للمشاركة بالانتخابات العراق العراق والكاظمي برلمان العراق ينهي دورته.. والكاظمي يدعو للمشاركة بالانتخابات
الحلبوسي: العراق بحاجة لمؤازرة دولية لتجفيف منابع الإرهاب العراق خاص الحلبوسي: العراق بحاجة لمؤازرة دولية لتجفيف منابع الإرهاب

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن، الخميس، انتهاء الفترة النيابية لمجلس النواب، داعيا العراقيين إلى صنع "التغيير" في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل.

ووصف الكاظمي عبر حسابه على "تويتر" الانتخابات بأنها "المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة".

وخاطب رئيس الوزراء العراقيين قائلا "اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية. اصنعوا التغيير بإرادتكم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي
17 خطأ تحول دون نجاح جهودك المضنية لإنقاص وزنك! 17 خطأ تحول دون نجاح جهودك المضنية لإنقاص وزنك!
الأكثر قراءة
نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف
مصريون: لا نريد سعد لمجرد في بلدنا مصريون: لا نريد سعد لمجرد في بلدنا
"محلل" تزوج أكثر من 33 مرة يثير زوبعة بمصر.. والإفتاء تحسم الجدل
بالصور.. تأثيرات الإعصار شاهين تضرب شرقي اليمن بالصور.. تأثيرات الإعصار شاهين تضرب شرقي اليمن
ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل
فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري
قبل أن تذهب
كيف يتلاعب أردوغان بورقة اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي؟
كيف يتلاعب أردوغان بورقة اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي؟
اكتشف المزيد