الكاظمي يحث العراقيين ثانية: صوتوا من أجل مستقبل البلاد

جدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، دعوته العراقيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية المبكرة التي انطلقت صباحاً.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: الانتخابات تجري بإنسيابية بعد أن تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي وأدعو الناخبين غير المصوتين حتى الآن إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم.

شعبنا الكريم.. تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي وجرت العملية الانتخابية بانسيابية. أشكر كل من شارك في الاقتراع، وأدعو الناخبين غير المصوتين حتى الآن إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم.

صوتوا من أجل العراق، ومن أجل مستقبل أجيالنا. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 10, 2021

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كما أضاف "صوتوا من أجل العراق، ومن أجل مستقبل أجيالنا".

مساهمة في التغيير

وكان الكاظمي قد دعا في وقت سابق اليوم، بعيد الإدلاء بصوته في بغداد، كافة المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع، من أجل المساهمة في التغيير.

كذلك، دعا العراقيين إلى انتخاب من يرونه مناسبا لمصلحة البلاد، قائلا: "فرصتنا في الإصلاح موجودة، ولكن نحتاج أن يختار الشعب المرشح الذي يسعى لمصلحة بلده. وتابع: اختاروا من ترونه مناسباً لمستقبلكم وللبلاد، فيجب أن نشارك جميعا في تغيير واقعنا.

يذكر أن مراكز الاقتراع كانت فتحت أبوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، أمام العراقيين للمشاركة في تلك الانتخابات النيابية المبكرة التي نظمت قبل موعدها بأشهر، استجابة لمطالبات الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي اندلعت في العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة، وفساد الأحزاب السياسية، والتدخلات الإيرانية.

في حين توقع مراقبون نسبة مقاطعة قياسية، بين 25 مليون شخص يحق لهم التصويت في هذا الاقتراع.

ومن المرجح أن تغلق صناديق الاقتراع عند الساعة 18,00 (15,00 ت.غ)، على أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة، أما النتائج الرسمية فيتوقع أن تتطلب حوالي 10 أيام.