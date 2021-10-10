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العراق.. تعطل أجهزة التصويت بمراكز الاقتراع في ذي قار

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ناخب عراقي أثناء تصويته في مركز اقتراع ببغداد - فرانس برس

العراق.. تعطل أجهزة التصويت بمراكز الاقتراع في ذي قار

دبي - العربية.نت

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مع بدء استقبال مكاتب الاقتراع للناخبين العراقيين للإدلاء بأصواتهم، كشفت منظمة تموز لمراقبة الانتخابات في البلاد، الأحد، عن توقف عمل العشرات من أجهزة التصويت في أغلب مدن محافظة ذي قار اليوم خلال التصويت العام، رغم جهود المفوضية بإعادة تشغيلها.

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وقال مسؤول المنظمة رزاق عبيد إن المحافظة شهدت إقبالا واسعا خلال ساعات الصباح الأولى لكن تعطل العشرات من أجهزة التصويت في أقضية الحمّار والدواية بالإضافة إلى قضاء الفهود والناصرية.

زخم وتدفق للناخبين

كما أضاف أن المفوضية تعمل على إعادة هذه الأجهزة أو استبدالها بأسرع وقت، لكن رغم ذلك تسبب هذا الأمر بزخم وتدفق الناخبين وتكون طابور طويل في مراكز الاقتراع.

هذا وأعلن مسؤول اعلام المفوضية في المحافظة رائد عزيز، أن نسبة المشاركين بالاقتراع العام لمحافظة ذي قار بلغت حتى منتصف النهار 18%، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ينتخب هذا اليوم مليون و 269 الف ناخب في ذي قار.

يذكر أن صناديق الاقتراع كانت فتحت عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش، أي السابعة بالتوقيت المحلي. ويحق لنحو 25 مليون شخص التصويت من أجل الاختيار من بين 3240 مرشحاً، إلا أن العديد من العراقيين لا يعلقون آمالا كبيرة على إحداثها تغييرات جذرية في المشهد السياسي في البلاد.

ناخبة عراقية في بغداد - فرانس برس
ناخبة عراقية في بغداد - فرانس برس

قانون انتخابي جديد

يشار إلى أن تلك الانتخابات المبكرة، تجري لاختيار 329 نائباً، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يعطي دفعاً للمستقلين والمرشحين المحليين.

في حين يتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق ما أعلنت سابقا مفوضية الانتخابات.

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