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مستشار الكاظمي: حرصنا على إجراء انتخابات نزيهة وعادلة

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من مراكز الاقتراع في بغداد - فرانس برس

مستشار الكاظمي: حرصنا على إجراء انتخابات نزيهة وعادلة

دبي - العربية.نت

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أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن الانتخابي، الاثنين، أن الحكومة حرصت على أن تكون الانتخابات "آمنة ونزيهة وعادلة".

وقال مهند نعيم "نجحنا في وقت قياسي بإنجاز الانتخابات"، مضيفا أن تقارير البعثات الدولية أكدت إجراء الانتخابات "بمهنية وحيادية".

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إلى ذلك، قال رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات العراقية سعيد أبو علي، إن يوم الصمت الانتخابي شهد بعض الخروقات الفردية لأنصار بعض المرشحين.

وتابع "البعثة رصدت التأمين الكامل لمراكز الانتخابات العراقية، ومعظم محطات الانتخاب التي زرناها افتتحت في الوقت المحدد وبعضها شهد تأخرا لأسباب تقنية".

مرونة عالية

من جانبه، قال عبد الأمير الشمري نائب رئيس العمليات المشتركة في العراق إنه جرى تسجيل أكثر من 200 مخالفة للتعليمات التي كانت تقضي بعدم التدخل في إرادة الناخبين.

وأضاف أن خطة تأمين العملية الانتخابية شهدت "مرونة عالية"، لافتا إلى عدم تسجيل أي "خروقات أو مظاهر مسلحة".

هذا وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم الاثنين النتائج الأولية للانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في البلاد أمس الأحد.

وقال عدنان خلف رئيس المفوضية في مؤتمر صحفي إن إجمالي عدد المصوتين في الانتخابات بلغ تسعة ملايين و77 ألف شخص بنسبة 41%.

من مراكز الاقتراع في بغداد - فرانس برس
من مراكز الاقتراع في بغداد - فرانس برس

تلقي الطعون

كما أضاف أن المفوضية تلقت 25 شكوى في الاقتراع العام و94 شكوى في الخاص، وأن المفوضية ستبدأ في تلقي الطعون من يوم غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن 3181 محطة انتخابية لم ترسل نتائجها وأن نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للإلكتروني في التصويت الخاص والعام.

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