البنتاغون تعليقا على اعتقال القيادي جاسم: داعش ما زال خطراً

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء تعليقاً على اعتقال نائب زعيم داعش في العراق، إن التنظيم ما زال يشكل خطراً على العراقيين.

وأكدت المتحدثة باسم البنتاغون، القائدة البحرية جيسيكا ماكنولتي، لقناتي "العربية" و"الحدث"، أن واشنطن ستواصل دعم الحكومة العراقية لضمان عدم عودة تنظيم داعش.

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وقالت: "داعش ما زال يشكل خطراً للعراقيين. والولايات المتحدة مع التحالف الدولي يبقون في العراق بدعوة من الحكومة العراقية ويتابعون دعم العراق لمنع عودة داعش".

يأتي هذا بينما أعلن العراق أمس الاثنين أن قواته الأمنية اعتقلت العراقي سامي جاسم خلال ما وصفته بـ"عملية خاصة خارج الحدود" دون ذكر تفاصيل بشأن موعد ومكان اعتقاله.

وجاسم أحد أكبر قادة داعش الذين تم اعتقالهم أحياء. وقالت الحكومة العراقية إنه كان نائباً لمؤسس التنظيم أبو بكر البغدادي، الذي قُتل خلال غارة أميركية في 2019 في شمال غرب سوريا، ومساعداً مقرباً لزعيم التنظيم الحالي أبو إبراهيم الهاشمي القريشي.

من جهتها، قالت ثلاثة مصادر أمنية اليوم لوكالة "رويترز" إن المخابرات التركية ساعدت العراق في اعتقال القيادي بتنظيم داعش الذي كان مختبئاً في شمال غرب سوريا.

وقال "مصدر أمني إقليمي بارز" للوكالة إن جاسم كان في شمال غرب سوريا عندما تم اعتقاله بمساعدة "قوات الأمن المحلية"، في إشارة على ما يبدو إلى مقاتلي المعارضة السوريين. من جهتهما، قال المصدران العراقيان إنه احتجز في تركيا بعد وقت قصير من استدراجه عبر الحدود.

وقال أحد المصدرين العراقيين إن أفراد المخابرات العراقية كانوا يتعقبون جاسم منذ شهور. من جهته قال المصدر الأمني العراقي الثاني إن معلومات من أحد سجناء تنظيم داعش الذي اعتقل العام الماضي ساهمت في اعتقال جاسم.

وقال المصدران الأمنيان العراقيان ومصدر عسكري عراقي مقرب من سلاح الطيران العراقي إن جاسم نُقل من تركيا إلى العراق على متن طائرة عسكرية.

وعرض أحد المصادر العراقية صورة قالوا إنها تظهر جاسم أثناء نقله إلى العراق على متن الطائرة. وظهر في الصورة شخص يرتدي حلة صفراء مغطى الوجه ويرافقه من الطائرة أفراد من الأمن العراقي يغطون وجوههم بأقنعة.

ورداً على سؤال عن اعتقال جاسم قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنه لن يعلق على عمليات محددة لكنه أشاد بالقوات العراقية التي "تقود بانتظام وتوجه ضربات مدمرة لفلول" داعش.

ويشير موقع برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي يستهدف مكافحة الإرهاب، إلى أن جاسم كان "القائم على إدارة الشؤون المالية لعمليات تنظيم داعش الإرهابية". وكانت الولايات المتحدة قد عرضت خمسة ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن جاسم.