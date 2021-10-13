العراق: القبض على 3 من عناصر داعش في محافظتي صلاح الدين وديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، إلقاء القبض على 3 متهمين بالإرهاب من عناصر داعش في محافظتي صلاح الدين وديالى.

وذكر بيان للخلية، أنه "بعمليات نوعية، جهاز مُكافحة الإرهاب يُلقي القبض على 3 إرهابيين ينتمون لعصابات داعـش الإرهابية في محافظتي صلاح الدين وديالى".

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وأضاف أنه "قد جرت عملية إلقاء القبض عليهم فجر اليوم من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية".





يأتي ذلك بأيام بعد المفاجأة الكبيرة التي كشف عنها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالإعلان عن اعتقال مشرف المال لتنظيم داعش خارج العراق ونائب أبو بكر البغدادي، كشف الجيش العراقي تفاصيل مهمة حول اعتقاله.





فقد أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن القوات الأمنية بدأت تكتيكاً جديداً للقبض على إرهابيي داعش، مشيرة إلى أن عملية اعتقال نائب البغدادي سامي الجبوري، كانت نوعية وعراقية خالصة.

اختراق داعش

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية سبق أن استطاعت اختراق تنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين، ووفرت معلومات مهمة تمكن خلالها سلاح الجو العراقي من تدمير أوكار للإرهابيين وقتل 7 من قياداته".

وأضاف أن "القوات الأمنية بدأت تكتيكاً جديداً للقبض على إرهابيي داعش"، مبيناً أن "جهاز المخابرات الوطني قام بعملية نوعية استطاع من خلالها استدراج نائب أبو بكر البغدادي من دولة أخرى وإلقاء القبض عليه داخل العراق".