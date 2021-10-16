مفوضية الانتخابات بالعراق: أغلب الطعون لن تؤثر بالنتائج

أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم السبت، أنه تم التعامل مع الطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات.

إلى هذا، قال مدير دائرة الإعلام والاتصال في مفوضية الانتخابات، حسن سلمان، إن "المؤتمر المقرر انعقاده في وقت لاحق اليوم، ستعلن خلاله النتائج النهائية للانتخابات"، لافتاً إلى أنه "سيتم إضافة نتائج الفرز اليدوي للمحطات المحجوزة إلى النتائج الأولية المعلنة". وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية (واع).

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وأضاف أن "معظم الطعون لا ترقى إلى مستوى التأثير على العملية الانتخابية"، مؤكداً أنه "تم التعامل بالطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات".

مدة جديدة لتقديم الطعون

ولفت إلى أنه "بعد إعلان النتائج النهائية ستكون هناك مدة جديدة لتقديم الطعون".

كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في وقت سابق اليوم إنجاز 95 ‎%‎ من الفرز اليدوي في جميع المحطات البالغة 3681.

وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية، عماد جميل، إن"نتائج العد اليدوي جاءت متطابقة مع النتائج الإلكترونية، وهذا الأمر تم بوجود مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين".

كما أوضح أن "نتائج هذه المحطات تمت إضافتها الى النتائج الأولية"، مضيفا أن عدد الشكاوى الكلي بلغ 356.

التيار الصدري يتصدر

وكان التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، حقق نجاحا لافتا في هذا الاستحقاق الانتخابي، حاصدا بحسب النتائج الأولية أكثر من 70 مقعدا، فيما سجل تحالف الفتح الذي يضم فصائل من الحشد الشعبي موالية لإيران، خسارة مؤلمة.

إلا أنه رغم تلك المعطيات، يستبعد المراقبون أن يتمكن الصدر وحده من تشكيل الحكومة، ما لم يتفاوض مع الآخرين.