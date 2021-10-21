.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكاظمي: لا مكان للانتماءات الفرعية في الجيش العراقي

  • الخط
2
مصطفى الكاظمي
العراق والكاظمي

الكاظمي: لا مكان للانتماءات الفرعية في الجيش العراقي

رئيس الوزراء العراقي أكد على حماية المتظاهرين وفق السياقات الدستورية والقانونية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إن لكل إنسان الحق في أن يكون له انتماء ديني أو مذهبي، لكنه شدد على أن يكون ذلك "خارج المؤسسة العسكرية".

وأضاف الكاظمي خلال اجتماع مع القيادات الأمنية والعسكرية في قيادة العمليات المشتركة "لا مكان للانتماءات الفرعية في الجيش".

وأكد الكاظمي على حماية المتظاهرين وفق السياقات الدستورية والقانونية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

ونقلت رئاسة مجلس الوزراء عن الكاظمي قوله إن "التظاهر حق كفله الدستور وعلى القوات الأمنية تقديم الحماية ومنع المندسين".

أرشيفية
أرشيفية

وفي ظل رفض بعض التيارات الموالية لإيران نتائج الانتخابات واللجوء إلى مهاجمة المفوضية العليا أو النزول للشارع للضغط على الحكومة والمفوضية، شدد رئيس الوزراء العراقي، أمس الأربعاء، على أن التظاهر حق مكفول شرط ألا يتجاوز القانون ويسيء لهيبة الدولة، مؤكدا أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم.

الكاظمي: الاعتراض على نتائج الانتخابات بالقانون فقط العراق الكاظمي: الاعتراض على نتائج الانتخابات بالقانون فقط

كما شدد على أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي السائدة، والابتعاد عن كل ما يبثّ الفرقة بين الشعب.

كذلك لفت إلى أن الحكومة أدت دوراً كبيراً لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة، حيث جرت الانتخابات ولأول مرة من دون حظر للتجول، ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا
خبيرة تغذية: هذا أبسط نظام غذائي لنحافة محيط الخصر خبيرة تغذية: هذا أبسط نظام غذائي لنحافة محيط الخصر
الأكثر قراءة
ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟ ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟
نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن! نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن!
بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا
طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها
متحور جديد من فيروس كورونا يثير قلق الخبراء.. إليك ما يجب معرفته! متحور جديد من فيروس كورونا يثير قلق الخبراء.. إليك ما يجب معرفته!
بونوتشي: أفرطنا في الاعتماد على رونالدو بونوتشي: أفرطنا في الاعتماد على رونالدو
قبل أن تذهب
الناتو يستعد لاستخدام أسلحة نووية في أي حرب بالبلقان
الناتو يستعد لاستخدام أسلحة نووية في أي حرب بالبلقان
اكتشف المزيد