.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

انتخابات العراق.. 3 كتل ترفض الاجتماع في منزل المالكي

  • الخط
نوري المالكي في اجتماعات دائمة مع رؤساء العشائر
نوري المالكي (أرشيفية)

انتخابات العراق.. 3 كتل ترفض الاجتماع في منزل المالكي

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فيما تتواصل الترتيبات والمساعي في إطار الأحزاب الشيعية (أو ما يعرف بالإطار التنسيقي) في العراق، أفادت معلومات العربية بأن اجتماعا سيعقد مساء اليوم الأحد في منزل رئيس تحالف دولة القانون نوري المالكي.

إلا أن مصادر العربية أكدت أن 3 أحزاب سياسية فاعلة ستغيب عن هذا اللقاء، من ضمنها التيار الصدري بطبيعة الحال، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.

اعتصام الفصائل متواصل ببغداد..والتشكيك بالانتخابات أيضاً العراق اعتصام الفصائل متواصل ببغداد..والتشكيك بالانتخابات أيضاً

غياب الصدر وتقدم

كذلك، سيمتنع تحالف "تقدم" عن حضور اللقاء الذي يسعى بطبيعة الحال إلى إبرام تفاهمات وائتلافات لتشكيل الكتلة الأكبر التي ستلعب دورا بارزا في تأليف الحكومة العراقية المقبلة.

فيما أوضحت مصادر سياسية أن المالكي يسعى إلى التعرف على النوايا الحقيقية لحلفائه داخل القوى الشيعية، وتحديدا تحالف الفتح وموقفه من مسألة تشكيل كتلة نيابية لمواجهة الصدريين، بعد إعلان مفوضية الانتخابات عن النتائج النهائية ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها.

مقتدى الصدر (فرانس برس)
مقتدى الصدر (فرانس برس)

مخاوف المالكي

كما لفتت إلى أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق يخشى أن ينفرط عقد الإطار التنسيقي الذي يقوده، في حال اتفق الصدريون مع بعض القوى الممثلة فيه لتشكيل كتلة نيابية كبيرة وبقائه خارج المعادلة السياسية وحيداً.

وكان أحد المحللين أشار في تصريحات للعربية.نت إلى أن الصدر تحالف مع "تقدم" وغيره من أجل تشكيل ائتلاف الكتلة الأكبر بهدف تشكيل الحكومة المقبلة.

من تظاهرة لأنصار الحشد ضد الانتخابات النيابية في العراق (فرانس برس)
من تظاهرة لأنصار الحشد ضد الانتخابات النيابية في العراق (فرانس برس)

يشار إلى أن التيار الصدري الذي تصدر المرتبة الأولى في نتائج الانتخابات النيابية، كان وجه عبر زعيمه مقتدى الصدر خلال الأيام الماضية انتقادات مبطنة للقوى السياسية وتحالف الفتح الموالي لإيران، عقب تشكيك الأخير بتلك النتائج.

وبات الصدر يملك ورقة ضغط قوية في مسألة اختيار رئيس الوزراء بعد المكاسب التي حققها في الانتخابات، لكن لا يزال عليه التوافق مع قوى سياسية أخرى لتشكيل الحكومة.

يذكر أن رجل الدين الشيعي القوي كان حصد أكثر من 70 مقعداً من أصل 329 حسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، لكنه رغم ذلك لا تزال مسألة اختياره رئيس الحكومة منفردا أمراً مستبعداً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
في هذا الموعد.. محمد صلاح في هذا الموعد.. محمد صلاح "يحدد" تاريخ اعتزاله
مأساة تصوير فيلم أليك بالدوين.. شخصان في المرصاد مأساة تصوير فيلم أليك بالدوين.. شخصان في المرصاد
الأكثر قراءة
موسم الرياض.. 4 سعوديات على حلبة المصارعة WWE ما القصة موسم الرياض.. 4 سعوديات على حلبة المصارعة WWE ما القصة
خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار
صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا
هذه قصة الصورة التي هزت وجدان العالم للسوري ونجله الفائزة بجائزة دولية هذه قصة الصورة التي هزت وجدان العالم للسوري ونجله الفائزة بجائزة دولية
5 أسباب تؤدي لظهور الكدمات بجسمك.. واحد منها خطير جداً 5 أسباب تؤدي لظهور الكدمات بجسمك.. واحد منها خطير جداً
فيديو ولا أطرف لديك يقرص مراسلة على الهواء..ضحكت وضحك معها! فيديو ولا أطرف لديك يقرص مراسلة على الهواء..ضحكت وضحك معها!
قبل أن تذهب
بعد كسره بالنتائج.. الحشد الشعبي يستنزف أسلحته وأوراقه
بعد كسره بالنتائج.. الحشد الشعبي يستنزف أسلحته وأوراقه
اكتشف المزيد