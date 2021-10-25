مفوضية الانتخابات بالعراق: لا نتوقع حدوث تغييرات بالنتائج

قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، إنها لا تتوقع حصول تغييرات في النتائج، "ما لم يتم عد وفرز الأصوات في المحطات المقبولة طعونها".

إلى هذا، قالت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية، إن "عملية عد وفرز أصوات المحطات المقبولة الطعن بنتائجها ستتم في قاعة الشرف بنصب الجندي المجهول بوجود وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين".

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نينوى أولا

وأضافت أن "المفوضية ستصدر بياناً ختامياً يتضمن الموقف والعدد الكامل للطعون المقبولة، والتي ستفتح محطاتها لعدها وفرزها يدوياً والطعون المرفوضة والإجراءات المتخذة بشأنها، وسنبدأ أولا بمحطات نينوى اعتباراً من الأربعاء المقبل".

كما أشارت إلى أنه "لا يمكن توقع حصول تغييرات في النتائج ما لم يتم عد وفرز الأصوات في المحطات المقبولة طعونها وربما تأتي النتائج مطابقة لما أعلنته المفوضية وربما تتغير".

ولفتت إلى أن "المصادقة على أسماء الفائزين لن تتم إلا بعد انتهاء عملية النظر بالطعون المقبولة وعد وفرز أصواتها".

كان التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، حقق نجاحا لافتا في هذا الاستحقاق الانتخابي، حاصدا بحسب النتائج الأولية أكثر من 70 مقعدا، فيما سجل تحالف الفتح الذي يضم فصائل من الحشد الشعبي موالية لإيران، خسارة مؤلمة.

إلا أنه رغم تلك المعطيات، يستبعد المراقبون أن يتمكن الصدر وحده من تشكيل الحكومة ما لم يتفاوض مع الآخرين.

إشادة مجلس الأمن

كما أثنى مجلس الأمن على المفوضية الانتخابية المستقلة العليا، لقيامها بإجراء انتخابات سليمة من الناحية الفنية، وكذلك على الحكومة العراقية نفسها لاتخاذها الاستعدادات الكافية لمنع وقوع أعمال عنف في اليوم الانتخابي.

ورحب مجلس الأمن بجهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في القيام بمراقبة عقد الانتخابات، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وآخرون، بالإضافة إلى المنظمات العراقية المحلية.

من جهة أخرى، أعرب المجلس بالإجماع عن أسفه إزاء تهديدات بالعنف تلقتها بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي)، عقب الانتخابات العراقية، التي جرت في 10 أكتوبر الحالي.

وأشار المجلس إلى موضوعية جهود بعثة يونامي الأممية ومفوضية الانتخابات لدعم هذه العملية الانتخابية، وتشجيع مشاركة المرأة العراقية.