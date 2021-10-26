.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واشنطن تتوعد ميليشيات العراق التي تستهدف المصالح الأميركية

  • الخط
Matthew Tueller
السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر
ميليشيات العراق

واشنطن تتوعد ميليشيات العراق التي تستهدف المصالح الأميركية

السفير الأميركي ببغداد يشدد على ضرورة عدم تدخل إيران بشؤون العراق ويرفض التهديدات الموجهة لمفوضية الانتخابات

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توعد السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر بفرض الولايات المتحدة عقوبات على "مجاميع مسلحة" خارجة عن القانون تستهدف مصالحها بالعراق.

وقال تولر، في جلسة حوارية على هامش "ملتقى الشرق الأوسط" المنعقد في مدينة أربيل، إن "الهجمات التي تستهدف أميركا في العراق تنفذها مجاميع خارجة عن القانون"، مضيفاً: "نحن طلبنا من إيران والبلدان المجاورة عدم التعدي على سيادة الأراضي العراقية".

دخان يتصاعد اثر استهداف مطار اربيل في فبراير الماضي
دخان يتصاعد اثر استهداف مطار اربيل في فبراير الماضي

وأضاف: "الهجمات التي استهدفت إقليم كردستان كانت تهدف إلى تقويض الأوضاع هناك"، لافتاً إلى أن "الهدف من تلك الهجمات ليس أميركا فحسب، بل الإقليم والحكومة العراقية".

وأكد أن واشنطن "تعمل منذ سنوات على إنهاء التهديدات التي تستهدف العراق".

وعن الهجمات التي تطال إقليم كردستان وقوات التحالف الدولي ضد داعش المتواجدة هناك وكيفية التعامل معها، قال تولر: "نحن حقيقةً نتعامل مع هذه الهجمات والقوات المنفذة لها وفق حجمها".

عرض عسكري للحشد الشعبي في ديالى في بونيو الماضي
عرض عسكري للحشد الشعبي في ديالى في بونيو الماضي
ماذا يعني أن يزور شيخ الأزهر العراق ويلتقي السيستاني؟ العراق خاص ماذا يعني أن يزور شيخ الأزهر العراق ويلتقي السيستاني؟

وأردف: "أنا أريد أن أطمئنكم بأن عقوباتنا ستطال المجاميع الخارجة عن القانون التي تستهدف المصالح الأميركية والعراقية"، مؤكداً أن "الهدف من هذه العقوبات تبديل سلوك وتصرفات تلك المجاميع التي تشكل تهديدات دائمة على أمن واستقرار العراق".

في سياق آخر، شدد تولر على ضرورة عدم تدخل إيران في شؤون العراق، معتبراً أن العراقيين بوسعهم إدارة شؤون بلدهم بمفردهم "دون تدخلات خارجية".

كما أشاد السفير الأميركي بمفوضية الانتخابات العراقية. وقال إنها نجحت في إدارة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، رافضاً التهديدات الموجهة لمفوضية الانتخابات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها
بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي
الأكثر قراءة
إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين
قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر
قبل أن تذهب
فضيحة "أوراق فيسبوك" تتفاعل والكونغرس يتحرك
فضيحة "أوراق فيسبوك" تتفاعل والكونغرس يتحرك
اكتشف المزيد