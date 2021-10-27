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في أقل من 24 ساعة.. هجوم جديد في ديالى يوقع قتلى

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Iraqi policemen guard the area as Sunni and Shiite tribal clerics and leaders meet to dicuss reconciliation between the Muslim sects and recent sectarian violence in the town of Muqdadiyah, northeast of Baghdad, in Iraq's mix province of Diyala, on January 23, 2016.
قوات الأمن العراقية في ديالى (أرشيفية)
داعش

في أقل من 24 ساعة.. هجوم جديد في ديالى يوقع قتلى

الهجوم وقع في قريتين مجاورتين للقرية التي شهدت أمس هجوماً نُسب لداعش وأودى بحياة 11 شخصاً

العربية.نت

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قُتل عدة أشخاص اليوم الأربعاء، في هجوم جديد وقع في محافظة ديالى العراقية، وتضاربت الأنباء حول حصيلة القتلى حيث تراوحت بين 7 و12.

ووقع الهجوم اليوم في قريتين مجاورتين للقرية التي شهدت أمس هجوماً دموياً.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية قولها إن "مجهولين" يُعتقد بانتمائهم لذوي ضحايا هجوم الأمس هاجموا قريتي العامرية ونهر الإمام المجاورتين للقرية التي وقع بها هجوم الثلاثاء، وأحرقوا عدداً من المنازل.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد قالت أمس الثلاثاء إن هجوماً شنه تنظيم داعش على قرية الرشاد في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى خلف 11 قتيلاً وعدداً من المصابين.

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وتوعد كل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الأربعاء، بالقصاص من منفذي "مجزرة" ديالى أمس.

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وفي موازاة ذلك، تشن القوات العراقية حملات وعمليات تمشيط عسكرية بين فترات متباينة لملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلد.

وكان العراق أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن الأخير لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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