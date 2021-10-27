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مقتل 11 شخصاً على الأقل في هجوم داعشي شرق العراق

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انفجار تفجير في العراق بغداد سيارة مفخخة ملغومة
هجوم سابق في العراق
العراق والكاظمي

مقتل 11 شخصاً على الأقل في هجوم داعشي شرق العراق

من بين أبناء القرية المستهدفة العديد من المنتسبين إلى القوات الأمنية.

بغداد - فرانس برس

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قُتل 11 شخصاً على الأقل، الثلاثاء، في هجوم على قرية في محافظة ديالى، شرق العراق، نُسب لتنظيم داعش، على ما أفاد مصدران أمنيان.

واستهدف الهجوم قرية الرشاد في ديالى، وأسفر عن "مقتل 11 شخصاً وإصابة 13 بجروح"، كما قال مصدر أمني في المحافظة،

بينما أشار مصدر أمني آخر إلى أن من بين الضحايا مدنيين، موضحاً أيضاً أنه من بين أبناء القرية العديد من المنتسبين إلى القوات الأمنية.

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