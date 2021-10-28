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العراق.. تطابق الفرز اليدوي مع الإلكتروني في بابل

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من أحد مراكز الاقتراع في العراق (فرانس برس)
من أحد مراكز الاقتراع في العراق (فرانس برس)

العراق.. تطابق الفرز اليدوي مع الإلكتروني في بابل

دبي - العربية.نت

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أفادت مصادر في مفوضية الانتخابات العراقية لـ"العربية" و"الحدث"، اليوم الخميس، بأن نتائج العد اليدوي جاءت متطابقة مع الفرز الإلكتروني في مراكز الطعون في محافظة بابل بنسبة ‎%‎ 100.

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إلى هذا، بدأت عملية إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها أمس الأربعاء في محافظة نينوى.

وكانت المفوضية قد أعلنت الثلاثاء، إتمام جميع الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات، مبينة أن مجمل الجوانب المتعلقة بدراسة هذه الطعون والتعامل معها تم وفق السياقات القانونية.

واتخذ مجلس المفوضين، بحسب بيان المفوضية "قراراً بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها والبالغة أكثر من 2000 محطة موزعة على مختلف المحافظات استناداً إلى إجراءات قانونية نُشرت عبر الموقع الرسمي للمفوضية".

كما دعت المفوضية "وكلاء المرشحين الذين طعنوا بالنتائج وفرق المراقبة إلى الحضور لمراقبة عملية العد والفرز في بغداد (قاعة الشرف/ ساحة الاحتفالات)".

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