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الصدر يندد بـ"التدخلات الإقليمية" في الشأن العراقي الانتخابي

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Iraqi Shiite cleric and political leader Moqtada al-Sadr delivers the Eid al-Fitr sermon during the Muslim holiday's morning prayer at the Grand Mosque of Kufa near the central Iraqi shrine city of Najaf. (AFP)
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
العراق والكاظمي

الصدر يندد بـ"التدخلات الإقليمية" في الشأن العراقي الانتخابي

قال على "تويتر": نحن عراقيون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصراً، وإلا ففي تدخلهم وإدخالهم، إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبته وسيادته

العربية.نت

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قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن هناك أخباراً مؤكدة بتدخلات إقليمية بالشأن العراقي الانتخابي.

وذكر الصدر على "تويتر" أمس السبت: "تصلنا أخبار مؤكدة بتدخلات إقليمية بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من أجل مصالح خارجية فيها ضرر كبير على العراق وشعبه".

وأضاف بالقول: "أدعو جميع الدول ذات التدخلات الواضحة إلى سحب يدها فوراً"، مضيفا: "كما أنني رفضت التحاور معهم، فعلى الكتل عدم اللجوء إليهم وإدخالهم في شؤوننا الداخلية".

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وأكد قائلا: "نحن عراقيون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصراً، وإلا ففي تدخلهم وإدخالهم، إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبته وسيادته".

وحصدت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر 73 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد، متقدمة على جميع الكتل المتنافسة ما أتاح لها الشروع بالدخول في مفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ومنذ أيام، قال الصدر إن السياسة المستقبلية التي سينتهجها ستتمثل في "التعامل بحزم وفق القانون ضد أي مواطن يتعدى على القانون".

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