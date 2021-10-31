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سقوط 3 صواريخ في منطقة المنصور ببغداد.. ولا إصابات

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A katyusha rocket launcher found by the Iraqi Army, is seen in a rural area in western Baghdad, Iraq, May 6, 2020. (Iraqi Media Security Cell via Reuters)
ضبط صواريخ كاتيوشا في بغداد (أرشيفية)
ميليشيات العراق

سقوط 3 صواريخ في منطقة المنصور ببغداد.. ولا إصابات

السلطات العراقية كانت قد ضبطت السبت منصة لإطلاق الصواريخ في منطقة الشعلة بالعاصمة

العربية.نت

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سقطت فجر اليوم الأحد، عدد من الصواريخ في منطقة المنصور بالقرب من المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية ومقرات حكومية في العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب مصدر أمني مسؤول، سقطت 3 صواريخ نوع "كاتيوشا" في المنطقة المذكورة، وقد أحدثت هذه الصواريخ انفجارات.

وأضاف المصدر أن جميع هذه الصواريخ لم تُخلّف إصابات بشرية، وقد اقتصرت الأضرار مادية على تضرر سيارة مدنية وتضرر السياج الخارجي لأحد المباني.

وهذا الهجوم الذي اقتصرت أضراره على الماديات ولم يوقع إصابات، هو الأول منذ نحو أربعة أشهر قرب المنطقة الخضراء.

يذكر أن السلطات العراقية ضبطت السبت منصة لإطلاق الصواريخ في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وتم العثور على هذه المنصة المحلية الصنع في منطقة الشعلة ببغداد وكانت تحمل صاروخاً من نوع "كاتيوشا".

صواريخ كاتيوشا تم ضبطها وسط بغداد سابقاً (أرشيفية)
صواريخ كاتيوشا تم ضبطها وسط بغداد سابقاً (أرشيفية)
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وفي الأشهر الأخيرة، يشن مجهولون هجمات متكررة بالصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة وعبوات ناسفة تستهدف السفارة الأميركية ببغداد وقوات التحالف الدولي ضد داعش في أرجاء العراق.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات، إذ هددت تلك الفصائل مراراً باستهداف القوات الأميركية إذا لم تغادر البلاد.

وتأتي الهجمات الجديدة، رغم توصل بغداد وواشنطن، في 26 يوليو/تموز الماضي، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.

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