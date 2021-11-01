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العراق.. حكم بإعدام قاتل صحافي ومصور بالبصرة

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عبد الصمد وغالي
ميليشيات العراق

العراق.. حكم بإعدام قاتل صحافي ومصور بالبصرة

أحمد عبد الصمد هو صحافي ومراسل عراقي من البصرة، عرف بمناهضته للأحزاب الموالية لإيران

دبي - العربية.نت

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أصدرت محكمة جنايات البصرة، الاثنين، حكما بالإعدام بحق قاتل الصحافيين أحمد عبدالصمد وصفاء غالي.

وذكر مصدر قضائي أن رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية أصدرت اليوم الاثنين حكما بالإعدام بحق المدان (ح.ك.خ) بقضية قتل الصحافي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي، وفقا للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب.

وأحمد عبد الصمد هو صحافي ومراسل عراقي من البصرة، عرف بمناهضته للأحزاب الموالية لإيران.

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وتم اغتياله في يوم 10 كانون الثاني 2020 من قبل مسلحين مجهولين رفقة المصور صفاء غالي.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في مايو الماضي اعتقال "فرقة الموت" المتورطة بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ناشطين ومتظاهرين في محافظة البصرة، من بينهم الصحافي أحمد عبد الصمد أقصى جنوب العراق، وكذلك قتل متظاهرين في ساحة التحرير ببغداد وكربلاء ومنهم الناشط فهيم وإيهاب الوزني.

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