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فلافل "قاتلة" بالعراق.. وفيديو لغاضبين يهاجمون المطعم

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تعبيرية (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

فلافل "قاتلة" بالعراق.. وفيديو لغاضبين يهاجمون المطعم

تسمم أكثر من 290 عراقياً في ميسان ووفاة شخص إثر تناولهم وجبات فلافل

دبي - العربية.نت

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أدت وجبات فلافل في محافظة ميسان العراقية إلى وفاة شخص واحد على الأقل وتسمم أكثر من 290 شخصاً، ما أدى إلى توقيف صاحب مطعم وستة آخرين على خلفية الحادثة.

وأظهر مقطع مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الاسعات الماضية، لحظة مهاجمة ذوي أحد المتوفين نتيجة التسمم للمطعم وتحطيم واجهته.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن، أمس الاثنين، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المطعم ومتهمين، على إثر تسمم عشرات المواطنين، وتسجيل حالة وفاة من بينها.

"مياه ملوثة"

فيما دخلت دائرة الصحة في المحافظة في حالة طوارئ لاستقبال المصابين بالتسمم، وسط ترجيحات تشير إلى احتمال تسممهم أيضا بسبب مياه ملوثة، بحسب ما أفادت مواقع محلية.

كما شكلت وزارة الصحة العراقية فرقاً لمتابعة حالات المصابين.

أحد الأشخاص المصابين
أحد الأشخاص المصابين
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