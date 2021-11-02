فلافل "قاتلة" بالعراق.. وفيديو لغاضبين يهاجمون المطعم

أدت وجبات فلافل في محافظة ميسان العراقية إلى وفاة شخص واحد على الأقل وتسمم أكثر من 290 شخصاً، ما أدى إلى توقيف صاحب مطعم وستة آخرين على خلفية الحادثة.

وأظهر مقطع مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الاسعات الماضية، لحظة مهاجمة ذوي أحد المتوفين نتيجة التسمم للمطعم وتحطيم واجهته.

وفاة شاب بعد تسممه بلفة "فلافل" يوم أمس في ميسان وذووه يهاجمون المطعم pic.twitter.com/CP942kbh0b — ☆بغداد المنصورة☆ (@dptKmdJeLLWVpBQ) November 1, 2021

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وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن، أمس الاثنين، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المطعم ومتهمين، على إثر تسمم عشرات المواطنين، وتسجيل حالة وفاة من بينها.

"مياه ملوثة"

فيما دخلت دائرة الصحة في المحافظة في حالة طوارئ لاستقبال المصابين بالتسمم، وسط ترجيحات تشير إلى احتمال تسممهم أيضا بسبب مياه ملوثة، بحسب ما أفادت مواقع محلية.

كما شكلت وزارة الصحة العراقية فرقاً لمتابعة حالات المصابين.