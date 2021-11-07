العراق.. هجوم صاروخي يستهدف معسكراً للجيش التركي

أفادت وسائل إعلام محلية بحدوث انفجارات جراء إطلاق صواريخ على محيط القاعدة التركية في بعشيقة شمال العراق.

وقال مصدر أمني لتلفزيون "كردستان 24" نقلاً إن صاروخين سقطا على معسكر "زيلكان" شرق الموصل، والذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها.

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كذلك، كشف مصدر أمني آخر، أن الصاروخين انطلقا من منطقة الغابات في الموصل، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يذكر أن القوات التركية تنفذ في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.