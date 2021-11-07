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تشكيل لجنة عليا للتحقيق بمحاولة اغتيال الكاظمي

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مجلس الوزراء العراقي (أرشيفية - فرانس برس)
مجلس الوزراء العراقي (أرشيفية - فرانس برس)

تشكيل لجنة عليا للتحقيق بمحاولة اغتيال الكاظمي

دبي – العربية.نت

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شكّل المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، اليوم الأحد، لجنة عليا للتحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وستكون اللجنة العليا التي شكلها المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وعضوية وكيل شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الفريق أحمد أبو رغيف".

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كذلك، تضم اللجنة في عضويتها رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبدالأمير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالأمير الشمري ورؤساء أجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني، للتحقيق بمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الكاظمي.

3 مسيرات استهدفت منزله

يذكر أن منزل الكاظمي كان استهدف فجرا بـ 3 طائرات مسيرة، أسقطت القوات الأمنية 2 منها، بحسب ما أكدت وزارة الداخلية، فيما وقعت الثالثة على المقر الواقع في قلب المنطقة الخضراء التي تضم عددا من السفارات الأجنبية والمؤسسات الحكومية، والشديدة التحصين.

استهداف منزل الكاظمي (فرنس برس)
استهداف منزل الكاظمي (فرنس برس)

وأتى هذا الاستهداف بعد أسبوعين على تظاهرات لأنصار فصائل الحشد، رافضة نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي (أكتوبر 2021) مظهرة تراجعها بشكل كبير.

كما تجددت تلك الاحتجاجات يومي الجمعة والسبت، وتحولت إلى اشتباكات مع القوات الأمنية، ما أدى إلى سقوط قتيل من المتظاهرين، وإصابة العشرات معظمهم من القوات الأمنية.

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