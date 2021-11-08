.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو عجيب لن ترى مثيلا له..  جندي يفحط بدبابة

  • الخط
دبابة

فيديو عجيب لن ترى مثيلا له.. جندي يفحط بدبابة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أثارت مشاهد غريبة لجندي "يفحط" بمدرعة وسط العاصمة العراقية بغداد، جدلا واسعا بين العراقيين خلال الساعات الماضية.

وفيما انتشر الفيديو على مواقع التواصل، أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، أمراً بمعاقبة سائق المدرعة الذي خالف التوجيهات أمس الأحد.

وأوضح قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية أنه وجه بتشكيل مجلس تحقيق بحق السائق لمخالفته التوجيهات خلال الانتشار في شوارع العاصمة.

عقوبات عسكرية

كما شدد على أن "منتسبي الجيش يتحلون بأعلى مستويات الضبط العسكري خلال تنفيذهم للواجبات"، مضيفا أن "وجود منتسب مخالف لا يمثل بقية أفراد الفرقة العسكرية الملتزمة"

إلى ذلك، أكد أن المخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات العسكرية دون سواه.

يذكر أن القوات الأمنية كانت انتشرت بشكل كثيف ليل أمس في بغداد بعد ساعات على محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وسط توترات سياسية حادة في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
متحور متحور "هيهي" الجديد يثير زوبعة.. الصحة العالمية توضح
نساء هذه الدولة أطول سكان الكوكب عمرا.. لماذا؟ نساء هذه الدولة أطول سكان الكوكب عمرا.. لماذا؟
الأكثر قراءة
جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح! جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح!
جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها
بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما
احذروا أكل المكسرات قبل نقعها.. هذا ما تفعله بالجسم احذروا أكل المكسرات قبل نقعها.. هذا ما تفعله بالجسم
فاتن موسى تفجر مفاجأة عن عقد زواجها من مصطفى فهمي فاتن موسى تفجر مفاجأة عن عقد زواجها من مصطفى فهمي
خطأ كارثي لا ننتبه له عند طهي اللحوم! ما هو؟ خطأ كارثي لا ننتبه له عند طهي اللحوم! ما هو؟
قبل أن تذهب
فرنسا تؤجل فرض عقوبات على بريطانيا بسبب أزمة الصيد البحري
فرنسا تؤجل فرض عقوبات على بريطانيا بسبب أزمة الصيد البحري
اكتشف المزيد