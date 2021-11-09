العراق.. مقتل مسلح يرتدي حزاماً ناسفاً بعملية نوعية بالطارمية

أفادت قيادة عمليات بغداد اليوم الثلاثاء، بأن قوات الأمن قتلت انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا في منطقة الطارمية بشمال العاصمة.

وأشارت القيادة في بيان إلى أن العملية جاءت بعد رصد المسلح ومتابعة تحركاته، مشيرة إلى أنه تم تفكيك الحزام الناسف.

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وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، أنه "بعملية نوعية وبتنسيق استخباري عالي المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، وعلى ضوء معلومات دقيقة تمكنت قوة مشتركة من استخبارات لواء (59) فرقة المشاة السادسة ومفرزة من الأمن الوطني (مكتب شمالي بغداد) وفوج الحشد الشعبي (الطارمية) بإمرة العقيد الركن آمر اللواء، من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً، في منطقة الطارمية (بستان العكيلي) شمالي بغداد، بعد متابعته ورصد تحركاته".

وأكد البيان أنه تم تفكيك الحزام الناسف من قبل الجهاز الهندسي.