بعد خسارة كتلته بالانتخابات.. العامري يهدد بمقاطعة العملية السياسية في العراق

هدد هادي العامري رئيس كتلة الفتح، الأربعاء، بمقاطعة العملية السياسية في العراق بالكامل بعد خسارة كتلته في الانتخابات.

وشدد العامري على ضرورة معالجة الطعون على نتائج الانتخابات "بشكل حقيقي وجاد".

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وذكر بيان لتحالف الفتح أن العامري استقبل، الأربعاء، وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة خالد شواني، بمكتبه في بغداد، وأبدى الجانبان رفضهما الكبير للتلاعب في نتائج الانتخابات"، وفقاً للبيان.



العامري قال خلال اللقاء: "لن نقبل بفرض الإرادات وقد نلجأ لمقاطعة العملية السياسية بالكامل، إذا لم تعالج الطعون بشكل حقيقي وجاد"، مبيناً أن "ممثلة الأمم المتحدة تتحكم بالمفوضية ولها دور سلبي وتدخلات خارج نطاق عملها"، نقلا عن شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية.



العامري أكد على أن "الإرباك والتخبط بعمل المفوضية سبب رئيسي بالأزمة السياسية الحالية"، مشيراً إلى أن المفوضية تعهدت قبل الانتخابات بعدة إجراءات لطمأنة القوى السياسية بعدم تزوير النتائج لكنها لم تلتزم بأي منها".

وأجريت انتخابات 10 أكتوبر مبكرا عن موعدها بضعة أشهر، في استجابة للاحتجاجات الجماهيرية عام 2019 التي أطاحت بالحكومة العراقية.



وأثارت النتائج، التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد 24 ساعة من انتهاء الاقتراع العام، إشكالات وضجة لدى الأحزاب والكيانات الخاسرة التي تهدد بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.



وتجاوز مجموع من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، بحسب المفوضية 9.6 مليون ناخب.