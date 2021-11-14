الاستخبارات العراقية تفكك شبكة إرهابية وتحبط مخططها بالأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الأحد عن تفكيك شبكة إرهابية وإحباط مخططها في الأنبار.

وقالت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أن تفكيك الشبكة جاء في "عملية نوعية استباقية نُفذت وفق معلومات دقيقة قدمتها شعبة المصادر بمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت فيها وجود شبكة إرهابية في قضاء الفلوجة بالأنبار تخطط لتنفيذ عملية إرهابية داخل القضاء".

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وإثر هذه المعلومات، قامت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالاشتراك مع شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة (قيادة عمليات الأنبار) بالعملية لضبط الشبكة.

وأضاف البيان أن "القوة تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين من الشبكة في منطقة الجولان، فيما ألقي القبض على الإرهابي الثالث في نفس الشبكة في منطقة الصقلاوية بالفلوجة".

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين الـ3 "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب".



أحد الإرهابيين المضبوطين في الأنبار أحد الإرهابيين المضبوطين في الأنبار

وكان العراق أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن الأخير لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وتشن القوات العراقية بشكل متواصل حملات على خلايا وقياديي التنظيم في عدة أنحاء من العراق، تسفر عن مقتل بعض عناصره أو إلقاء القبض عليهم.