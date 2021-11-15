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العراق.. القبض على المسؤول الشرعي لكتيبة الفاروق في داعش

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عناصر من قوات الأمن العراقية
داعش

العراق.. القبض على المسؤول الشرعي لكتيبة الفاروق في داعش

وكالة الاستخبارات العراقية: الإرهابي، استهدف الصهاريج المحملة بمادة البنزين والغاز على الطريق الرابط بين الحصوة المحمودية وحرق 7 صهاريج

العربية.نت، وكالات

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أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، القبض على من يسمى المسؤول الشرعي لكتيبة الفاروق في تنظيم داعش.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استكمالا للعمليات الاستباقية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعملية أمنية من إلقاء القبض على من يُسمى شرعي كتيبة الفاروق والذي قام بأعمال إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وأوضح، أن "الإرهابي، استهدف الصهاريج المحملة بمادة البنزين والغاز على الطريق الرابط بين الحصوة المحمودية وحرق 7 صهاريج، كما قام بنصب ولصق العبوات الناسفة وتفجيرها على المنتسبين في الأجهزة الأمنية والمواطنين مما أدى الى مقتل أربعة أشخاص، فضلا عن نصب عبوة ناسفة وتفجيرها داخل مركز شرطة القرية العصرية أدى إلى انهيار المركز ومقتل أفراد الشرطة".

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وأضاف، أنه "كان متسلما منصب ما يسمى شرعي لكتيبة الفاروق وكان ينظم ما تسمى التوبة وتقديم المساعدات لجرحى داعش وتقديم الدعم اللوجستي لهم"، مشيرا الى "تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليا".

يأتي ذلك فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاثنين، أيضا العثور على وكرين لداعش في كركوك.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنية تمكنت ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة من خلال الأفواج الأول والثاني والثالث في اللواء 45 من العثور على وكرين للإرهابيين في كركوك".

وأضاف أن "الوكرين بداخلهما مواد عسكرية وأعتدة ومواد أخرى"، لافتاً إلى أنه "تم ضبط هذه المواد وتدمير الوكرين بالكامل، دون حادث يذكر".

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